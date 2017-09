Sénégal: Youssou Ndour, lauréat du « Praemium impériale » du Japon

Le chanteur sénégalais Youssou Ndour sera, en octobre prochain, au Japon pour recevoir un prix des mains du frère cadet de l'Empereur japonais, le prince Hitachi. Youssou Ndour a été choisi comme lauréat dans la catégorie musique de la 29ème édition du « Praemium imperiale ».

L'artiste sénégalais, Youssou Ndour, est le lauréat 2017 du « Praemium imperiale » du Japon dans la catégorie musique. Le musicien va recevoir, en octobre prochain, cette décoration qui constitue la plus prestigieuse dans le domaine des arts au Japon. L'ambassadeur du Japon au Sénégal, Shigeru Omori qui a délivré, hier, un message sur cette distinction informe que le leader de l'orchestre « Super Etoile » de Dakar va recevoir sa médaille de distinction des mains de son Altesse impériale, le Prince Hitachi, frère cadet de l'Empereur du Japon.

« En ma qualité d'ambassadeur du Japon au Sénégal, c'est avec un grand plaisir que j'apprécie que son Excellence Youssou Ndour reçoive cette distinction, et je voudrais bien le féliciter vivement. Il faut ajouter que personnellement, je suis un grand amateur et un fan de son Excellence Monsieur Youssou Ndour depuis plus de 30 ans », a dit, dans son message délivré à l'ambassade du Japon au Sénégal, Shigeru Omori.

Le ministre Youssou Ndour, qui est aux Etats-Unis depuis quelques jours, a été représenté à cette rencontre tenue à l'ambassade du Japon à Dakar par son chargé de communication, Charles Faye, et Mara Dieng. D'après son porte-parole du jour, Charles Faye, c'est un « immense plaisir » pour Youssou Ndour. Pour M. Faye, ce prix vient couronner 30 ans de carrière de l'artiste sénégalais.

« Aujourd'hui, Youssou Ndour confirme plus que jamais qu'il est un artiste planétaire qui est reconnu partout dans le monde jusqu'au Japon. Ce n'est pas peu pour notre star nationale et internationale, Youssou Ndour. Quand vous avez un tel prix, vous avez envie d'aller plus loin. C'est ce que nous disent l'Empereur et le peuple japonais. Il a eu dans sa carrière beaucoup de prix mais celui-là est une reconnaissance qui vient de très loin, d'un peuple qui connaît très bien l'art et qui connaît Youssou Ndour et qui l'écoute depuis bien longtemps », se réjouit Charles Faye.