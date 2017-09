Sénégal: Macky Sall - « L'Assemblée doit jouer un rôle dans le développement du pays »

En marge de l'Assemblée générale d'Africa 50 qu'il a présidée, hier, le chef de l'État, Macky Sall, a, au micro de Radio France internationale (Rfi), invité la 13ème Législature à jouer un rôle plus prépondérant dans le développement économique et social du Sénégal.

« Pour le développement économique et social et l'inclusion, il faut que les députés de cette 13ème législature apportent leur contribution à travers de nouvelles missions du Parlement », a-t-il notamment déclaré.

L'Assemblée nationale, en plus de son pouvoir législatif et de contrôle de l'action du gouvernement, a désormais la possibilité d'évaluer les politiques publiques depuis le Référendum dernier, a rappelé le président de la République. « Il y a un peu plus d'un an, le Référendum a renforcé les pouvoirs de l'Assemblée nationale en lui donnant la possibilité de faire l'évaluation des politiques publiques et de faire des suggestions sur ce qui ne marche pas. Elle a donc une mission pleine et entière », a ajouté le président Macky Sall sur les ondes de Rfi.

Par ailleurs, le chef de l'État a souhaité, qu'au-delà de l'adversité politique qui ne peut pas manquer, que les députés se penchent sur les voies et moyens de développer le pays. Selon le président Macky Sall, « l'essentiel » est là. Une fois de plus, il a tendu la main à l'opposition car estimant que des sujets importants comme le statut du chef de l'opposition et l'organisation des élections doivent être discutés. « Nous avons besoin de nous parler, on a des sujets à traiter avant d'aller à la présidentielle de 2019 : définir les modalités du statut du chef de l'opposition et réglementer la participation aux élections pour éviter la pléthore de listes ou de candidats.

Au moins sur ces deux sujets, il faut qu'on discute en toute responsabilité », a insisté le président Macky Sall.