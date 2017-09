Mali: L'UNFPA investi près de 30 millions de dollars dans la lutte contre l'excision

Malgré l'existence d'une politique de lutte contre l'excision, cette maladie continue à faire des victimes. Pour aider l'état malien dans cette politique, l'appui de partenaires comme l'UNFPA est inestimable. Ainsi, les kits composés de médicaments et de matériels permettront d'aider le corps médical restreint mais actif dans la prise des femmes fistuleuses qui sont généralement abandonnées par leurs parents dès qu'ils constatent qu'elles n'arrivent plus à retenir leurs urines.

La fistule est une maladie qui se caractérise par la difficulté de rétention de l'urine par la malade. Cela s'explique par la dégradation de vessie des suites d'un long travail. Elle peut être de plusieurs formes. L'une des formes les plus compliquées est celle qui communique le rectum au vagin. Mais pour lutter contre cette maladie, le combat se situe au niveau de la lutte contre les grossesses précoces car elle constitue aussi une cause de mortalité maternelle.

L'excision est une pratique qui est une réalité dans les cinq premières régions à savoir Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti et le district de Bamako. De nombreuses victimes de la fistule viennent de ces régions. Ces femmes n'ont pas pour la plupart les moyens de se traiter. Conscients de cette situation, le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a eu a initié dans le passé des campagnes de prises en charge gratuite.

Ils sont composés de 50 kits de consommables et 40 kits de matériels. Ce don a été remis au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce dernier l'a remis à son tour au ministère de la santé et de l'hygiène publique.

L'excision a plusieurs conséquences sur la santé de la femme. Et la fistule en est l'une des causes.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.