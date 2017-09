Mali: L'industrie constitue le socle pour une économie solide et résiliente

Lors de la présentation du plan annuel d'urgence sur le développement industriel au Mali, le ministre Mohamed Ag Aly a souligné l'importance de l'industrie. Il a rappelé la volonté du président de la République à promouvoir ce secteur secondaire dans notre pays.

Se montrant préoccupé, Mohamed Ag Ali soutient que l'industrie est le socle fondamental sur lequel peut se construire une économie solide et résiliente. En cela, il fonde son argument sur la déclaration du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a récemment rappelé à l'occasion du lancement le 07 septembre dernier du compte à rebours pour la tenue du forum « Invest in Mali ».

A cette occasion, il a cité le Chef de l'Etat qui avait déclaré en substance : «Il faut une transformation structurelle de notre économie pour plus de valeur ajoutée et d'emplois-jeunes. Notre pays a trop souffert de l'exportation de ses produits. C'est pour cela que nous pensons qu'il est temps, il est temps, il est grand temps que nous songions à les transformer sur place ; in situ, pour que ce faisant, les déperditions soient moindres! ».

Selon Mohamed Ag Ali, cette vision est le crédo qui guide toutes les actions.

«Il n'y a pas de voix plus autorisée et plus éloquente pour rendre compte de l'existence actuellement au Mali d'une forte volonté politique pour favoriser un essor irréversible de notre développement industriel», indique-t-il.

Le Mali est certes en retard dans l'espace Uemoa où la Côte d'Ivoire et le Sénégal émergent sur le plan industriel. Toutefois, il a des potentialités pour développer son industrie.