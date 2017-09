Cote d'Ivoire: La Côte d'Ivoire obtient 54,823650 milliards sur le marché financier

La première émission d'obligations synthétiques de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique de la Côte d'Ivoire.

Composée d'Obligations assimilables du Trésor à 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans in fine pour un montant total de 80 milliards à connu un taux de couverture de 90,15% , a annoncé l'agence ouest africaine de planification de la dette dans un communiqué.

Selon le communiqué de presse, le montant global des soumissions est de 72, 121130 milliards de FCFA. En définitive, l'Etat de Côte d'Ivoire a retenu la somme de 54,823650 milliards de FCFA.

Sur les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) in fine Trésor à 3 ans, le montant global des soumissions est 39,629910 milliards de FCFA et le montant retenu par le trésor est de 37, 929 910 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9775,0000 FCFA et 9912,4158 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,02% tandis que le taux d'absorption est 94,99%. Il est noté aussi un nombre de 17 soumissions pour huit participants directs.

S'agissant des OAT in fine à 05 ans, le montant global des soumissions est de 10, 406 480 milliards de FCFA et le montant retenu est de 9, 406 480 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9750,0000 FCFA et 9828,0441 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,26% tandis que le taux d'absorption est 90,39%.

Pour les OAT in fine à 07 ans, le montant global des soumissions est 12,378 260 milliards de FCFA et le montant retenu en définitive par le trésor ivoirien est de 5,378 260milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9750,0000 FCFA et 9828,0441 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,28% tandis que le taux d'absorption est 43,25%.

Enfin pour les OAT in fine à 10 ans le montant global des soumissions est de 9,409 milliards de FCFA et le montant retenu est de 2,109 milliards de FCFA. Le prix marginal et le prix moyen pondéré sont ressortis respectivement à 9920,0000 FCFA et 9924,1347 FCFA. Le Rendement Moyen Pondéré est 6,30% tandis que le taux d'absorption est 22,41%.

Pour rappel, l'Etat de Côte d'Ivoire par le biais de cette émission a fait preuve d'innovation sur le marché des Titres Publics de l'Union, étant le premier état à émettre des titres 7 ans et 10 ans in fine. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émissions de titres publics de la Côte d'Ivoire, en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette.