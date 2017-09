Cet événement majeur sur les TIC, d'envergure mondiale, se tiendra à Busan du 25 au 28 septembre, sur le thème de la transformation numérique intelligente

Aujourd'hui, l'Union internationale des télécommunications (UIT) a signé avec la République de Corée, par l'intermédiaire de son Ministère des sciences, des TIC et de la planification, un mémorandum d'accord au sujet de l'accueil, à Busan, d'ITU Telecom World 2017. Cette manifestation de première importance au niveau mondial dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) se tiendra du 25 au 28 septembre et sera consacrée à l'économie numérique créative et à la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) technologiques. Les manifestations ITU Telecom visent à faire circuler les idées plus vite et plus loin pour changer le monde, au plus vite.

L'accord a été signé par le Secrétaire général de l'UIT M. Houlin Zhao, par S. E. M. Choi Yang‑hee, ministre des sciences, des TIC et de la planification de la République de Corée, et par M. Seo Byeong-soo, Maire de Busan. Forte d'une expérience concluante en matière d'organisation d'événements importants de l'UIT, d'une infrastructure des TIC fortement développée et de son statut de pionnière dans le domaine des villes intelligentes, Busan est apparue comme une ville d'exception pour accueillir ITU Telecom World 2017.

ITU Telecom World 2017 comprendra une exposition d'envergure internationale, qui présentera des technologies, des solutions et des services innovants, portant notamment sur les villes intelligentes, la 5G, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Seront aussi présentées des possibilités d'investissement et de partenariats de la part de gouvernements et d'acteurs du secteur provenant du monde entier. La manifestation sera aussi l'occasion de mettre en avant des entreprises, des services et des projets coréens ou asiatiques dans le domaine des TIC, s'appuyant sur la ville de Busan en tant que terrain d'expérimentation grandeur nature pour la ville intelligente du futur.

Le sommet des hautes personnalités et le programme riche et varié de débats du Forum organisés dans le cadre de la manifestation seront l'occasion d'étudier en détail les évolutions en matière de technologie, de politique générale, de réglementation et de stratégie industrielle sur le thème "Transformation numérique intelligente, une chance pour le monde".

En outre, les prestigieux Prix ITU Telecom World récompenseront l'excellence et l'innovation de solutions TIC ayant des retombées sociales positives, proposées aussi bien par des PME que par des grandes sociétés, tandis que des événements de haut niveau visant à se forger un réseau de relations permettront aux délégués des secteurs public et privé du monde entier de se rencontrer, d'échanger des idées et de nouer des partenariats précieux.