Afrique: Coupe de la CAF - Mazembe au Soudan pour défier El Hilal Obeid

C'est un adversaire que nous ne connaissons pas trop, mais ce n'est pas une faiblesse de notre part. Nous nous battrons avec nos armes pour ramener un bon résultat de ce défi soudanais. Presque chaque année, nous affrontons une des deux équipes soudanaises les plus connues, El Hilal d'Omdurman ou El Merreikh. Là-bas, la température atteint facilement les 40°C, mais 90% de notre effectif a déjà joué sous cette chaleur. Nous arriverons mercredi et aurons suffisamment de temps pour nous mettre dans l'ambiance... ». Sont du voyage au sein de l'effectif retenu pour ce match, des joueurs qui se sont montrés très impliqués à l'entraînement comme Meschak Elia, Chico Ushindi et Solomon Asante.

La délégation de 28 personnes a embarqué à bord d'un vol régulier de Kenya Airways, ce mardi, 12 septembre, et n'atteindra El Obeid qu'à 11h45 (heure locale, L'shi +1) mercredi, après deux escales, à Nairobi et à Khartoum.

