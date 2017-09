Donc, nous voulons par cette occasion, si nous qui sommes femmes, puissions nous mettre ensemble, afin d'élaborer un document qui exige que dans les institutions à venir, la femme puisse être représentée au moins à 30%, pourquoi pas à 50%, qu'elles participent aussi à la recherche de la paix». Par ailleurs, elle a préconisé que les femmes travaillent en synergie, s'il y a moyen, de faire des actions à impact visible, dans toutes les zones du pays, qu'elles poursuivent et parlent des mêmes objectifs. «Que les femmes soient unies comme un seul corps et nous pourrons bien avancer »,a-t-elle conclu.

D'où vient que nous voulons faire participer tout le monde à la résolution des conflits qui ont surgi suite au phénomène Kamuina Nsapu. Mais, nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y a médiation, les autorités n'associent pas les femmes dans les discussions. C'est la raison pour laquelle, avec le concours de nos amies femmes qui sont venues de différentes zones, nous voulons qu'ensemble, nous puissions déposer un document ou une déclaration, pour dire que cette fois-ci, notre voix puisse être entendue et prise en compte, vu que chaque fois qu'il y a des conflits, ce sont toujours les femmes qui sont victimes. Il y a des violences sexuelles, des tueries, et les femmes vivent et accouchent dans la brousse.

Bien que les autorités du pays, invités à prendre part à ce forum, ont décliné l'invitation, mais la grande représentation des femmes venue de tous les coins du pays ont répondu à l'appel de la fondation PANZI. L'objectif était clair et bien défini. Il fallait mobiliser, sensibiliser et conscientiser toutes ces femmes qui peuvent influencer la prise de décisions au pays.

