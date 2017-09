Congo-Kinshasa: Fourniture des points d'accès internet DHI Telecom Group - Une alternative crédible pour les Congolais

Ouverte jeudi 7 septembre 2017, au Shark Club de la Gombe, la deuxième édition de l'Expo Béton, s'est clôturée officiellement, dimanche 10 septembre dernier. Ce grand forum économique a été un véritable succès.

Surtout avec la présence de DHI Telecom Group, entreprise américaine de renommée mondiale, bardée d'une expertise rompue et spécialisée dans le secteur informatique et distribution du service internet. Celle-ci a bel et bien convaincu l'opinion partant de ses multiples prouesses dans la gestion des projets, la planification de réseau, l'enquête de site et installation de gestion de réseau et maintenance etc.

Cette entreprise, qui est également installée en République Démocratique du Congo, offre aux Congolais des services d'une qualité exceptionnelle dans le secteur informatique et maintenance, se basant dans la conception et implantation des réseaux de communications satellites basés sur les solutions de type terminal à très petite ouverture (VSAT).

DHI Telecom Group offre également une variété de services allant des simples réseaux en étoile à fort taux de contention aux liaisons, en multipliant les points d'accès de service internet. La compagnie a non seulement des services dans le monde entier, elle se veut également, grâce à sa technologie des réseaux IP VSAT, une grande solution idéale à la bande large d'accès internet pour les lieux isolés ne disposant pas des connexions internet terrestres de grande vitesse.

"C'est convenable de construire des bâtiments solides et de bâtir des infrastructures durables dans un pays en voie de développement. Seulement, il est encore avantageux d'assurer la communication interne et externe à travers les réseaux internet fiables et rapides permettant de lier les deux bouts du monde en un clin d'œil", croit-on. Pour être connecté, il faut l'installation du point d'accès des services internet au sein de n'importe quelle société. C'est dans ce cadre que DHI Telecom Group a eu à démontrer les services qu'elle rend à la population à travers la deuxième édition de l'Expo Béton, au Shark Club.

C'est l'une des entreprises américaines spécialisées dans le secteur informatique et distribution du service internet. Elle distribue l'internet fiable et rapide, tout en se dotant d'une équipe solide faisant régulièrement le suivi sur terrain par le passage dans des différents bureaux ou installations qui abritent ses services.

Ce qui fait la force de l'entreprise et qui lui procure une nette démarcation avec les autres.

Les ingénieurs sont toujours à la conquête de la clientèle. Pour cela, ils ne cessent d'innover le jour au jour.

Par ailleurs, dans le but de maintenir le cap du succès de l'entreprise, son représentant a lancé un appel à tous ceux qui utilisent l'internet en général et/ou, aux entreprises qui installent ou qui créent des sites à se joindre à elle pour s'abonner au meilleur réseau internet d'une si grande entreprise. Cette société américaine excelle dans le domaine et se dit n'avoir pas, des concurrents de taille. Enfin, quiconque veut profiter des services professionnels de DHI, n'a qu'à cliquer sur WWW.dhitelcomdrc.com pour visiter cet univers du savoir, sinon, contacter simplement le numéro suivant: +243 81 25 33 601. Grâce aux de DHI Telecom Group, le monde est devenu un village planétaire.