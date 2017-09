Angola: La septième édition des prix Sirius aura lieu le 30 novembre

Le jury de cette septième édition est composé de Manuel Nunes Júnior (président), Henda Inglês, José Severino, Laurinda Hoygaard, Manuel Alves Monteiro, Vera Daves et Fernando Pacheco et le nouveau venu Fernando Pacheco.

Il a expliqué que ce sera un hommage au peuple en raison de la manière dont il a réussi à diriger son destin et à s'affirmer au niveau régional et international, en gagnant le respect et l'admiration de la communauté internationale.

Luanda — La septième édition des Prix Sirius 2017, qui se tiendra le 30 novembre, une initiative de la Deloitte qui distingue les meilleures pratiques d'excellence et de talent du tissu économique angolais, rendra hommage à l'Angola et au peuple angolais.

