Afrique: Afrobasket 2017 - « Le Nigeria a de l'expérience, il voudra tout donner »

Après les phases de poule jouée à Dakar et Tunis, l'Afrobasket 2017 masculin va aborder les quarts de finale jeudi avec les affiches Nigéria-Cameroun, Sénégal-Angola, Maroc-Egypte, et Tunisie-RDC.

Les Camerounais se sont qualifiés aux dépens des Rwandais. Au prochain tour, les Lions Indomptables, tombeurs des Rwandais 81-77 et deuxièmes au classement du groupe C, joueront contre les « D'Tigers ». Le Nigeria, champion en titre, misera sur le meilleur marqueur de ce premier tour Ike Diogu, 67 points, pour écarter le Cameroun. Par contre, les Camerounais comptent sur le collectif pour décrocher une place dans le dernier carré de cet Afrobasket 2017.

« Notre objectif est de finir parmi les trois premiers de cette compétition et si possible de faire mieux que notre second rang en 2007 en Angola, a déclaré Benoît Mbala dans un entretien exclusif avec FIBA.basketball. Nous savons que le Nigeria a de l'expérience et qu'il voudra tout donner lors de notre duel en quart de finale, puisqu'il est champion en titre. Mais nous croyons en notre collectif et nous ne pensons à rien d'autre qu'à la victoire. »

Benoît Mbala (22 ans, 2.00 m), tourne en moyenne de 18.3pts et 9rbds pour 19 d'évaluation). Capable de jouer aux postes 3-4, Mbala est le leader du Cameroun. Joueur très vif, athlétique et excellent scoreur, Mbala n'a rien à envier aux autres. Il a démontré en trois matchs ses capacités à porter les Lions Indomptables en absence de la star Luc Mbah A Moute.

« C'est ma première participation au plus grand événement du basketball africain et je suis très heureux d'avoir cette opportunité de rivaliser avec les meilleures nations du continent. Je serai toujours disponible pour représenter mon pays, a ajouté le Lion Indomptable. Les joueurs africains sont pleins d'énergie et très athlétiques en comparaison de ce que j'ai vécu en université, et ceci démontre bien que le continent est rempli de basketteurs talentueux et qu'avec quelques efforts nous pourrons bientôt lutter avec les meilleurs du monde. »

Le Cameroun tout comme le Nigeria ont fini la phase de groupes de ce FIBA Afrobasket 2017 avec un bilan de 2-1. La lutte jeudi s'annonce acharnée.