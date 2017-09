Angola: Assistance du Ministère de Réinsertion Sociale aux handicapés à Cuanza Norte

Située à plus de 200 km au nord-ouest de Luanda, la province de Cuanza Norte, dont le chef-lieu est Ndalatando, est une région essentiellement agricole, formée de dix municipalités, et qui s'étend sur 20.252 kilomètres carrés.

Le ministère a aussi fourni des biens de première nécessité à 134 citoyens recensés et réinstallés dans les municipalités de Cazengo, de Lucala, de Cambambe et de Samba Cajú, jadis réfugiés dans les pays voisins à cause de la longue guerre que l'Angola a connue.

Ndalatando (Angola) — 62 personnes souffrant différents handicaps ont bénéficié, de janvier à juin 2017, divers moyens de locomotion, notamment des fauteuils roulants, des béquilles, des bâtons et des cannes d'aveugle, offerts par la Direction du Ministère d'Assistance et de Réinsertion Sociale dans la province de Cuanza Norte.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

