Maroc: Claude Juncker exhorte la Turquie à libérer les journalistes emprisonnés

Pour chaque pays candidat à une adhésion, "il faut que l'Etat de droit, la justice et les valeurs fondamentales soient respectés", a dit mercredi M. Juncker. "Cela exclut une adhésion de la Turquie à l'UE dans un avenir proche", a-t-il ajouté, estimant que le pays, "depuis un certain temps (...) s'éloigne très vite de l'UE, à pas de géants".

Selon le site P24, spécialisé dans la liberté de la presse, quelque 170 journalistes sont détenus en Turquie. Les journalistes turcs sont de loin les plus touchés, mais leurs confrères étrangers sont également concernés. Deniz Yücel, journaliste germano-turc, est ainsi écroué depuis février, et Loup Bureau, jeune reporter français, depuis fin juillet.

"J'adresse aujourd'hui un appel aux responsables en Turquie, libérez nos journalistes et pas seulement les nôtres, cessez d'insulter nos Etats membres, nos chefs d'Etat et de gouvernement en les traitant de fascistes et de nazis", a-t-il lancé devant le Parlement européen.

