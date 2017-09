Maroc: CIH Bank affiche des réalisations semestrielles contrastées

Le premier sommet de «Women in Africa», prévu à Marrakech, institue le «Prix African Man… Plus »

Après incorporation d'Umnia Bank et des autres filiales, et en dépit d'une progression de 33% du résultat net de SOFAC à 44,5 MDH, le résultat net part du groupe (RNPG) se déprécie de 32,3% à 122,1 MDH par rapport au 30 juin 2016.

Dans un contexte, marqué notamment par l'ouverture de 4 nouvelles agences atteignant ainsi un réseau de 261 agences, le démarrage de l'activité de sa Banque Participative Umnia Bank et le dénouement d'un contrôle fiscal portant sur les exercices 2013,2014 et 2015, CIH Bank affiche des réalisations semestrielles contrastées, souligne la même source.

Cet impact sera atténué sur l'ensemble de l'exercice 2017, compte tenu des réalisations attendues sur le plan commercial et financier pour le second semestre, relèvent les analystes financiers à l'occasion de la publication des résultats de CIH Bank à fin juin 2017, rapporte la MAP.

