Angola: Afrobasket2017 - Gustavo da Conceição défend plus d'attitude des athlètes face au Sénégal

Il a souligné qu'à cause de l'histoire de l'Angola sur le continent (onze champions africains), les athlètes commandés par Manuel Silva devraient s'efforcer de surmonter cet adversaire et de maintenir la lutte pour récupérer le titre de la compétition, perdu en 2015 au Nigeria.

Il a ajouté que ce sera un match difficile, mais il est possible que l'Angola gagne, s'il y a une séparation des fonctions entre les joueurs sur terrain, c'est-à-dire faire le jeu collectif, passer la balle aux lanceurs des triples comme Carlos Morais et bien défendre pour forcer le Sénégal à jouer loin du panier.

Luanda — Le président du Comité Olympique Angolais (COA), Gustavo da Conceição, a défendu mercredi à Luanda la nécessité pour les athlètes de la sélection nationale senior masculine d'entrer avec plus d'attitude et de détermination dans la finalisation des attaques.

