Burkina Faso: 8-Mars 2018 - Le pagne disponible d'ici octobre

«L'an deux mil dix-sept et le dimanche 10 septembre, de 10 heures à 14 heures, a eu lieu à Korizena… Plus »

Il est à noter que le thème retenu pour le 8 mars 2018 est «Participation de la femme à la gouvernance: état des lieux, défis et perspectives». Les pagnes seront disponibles chez les tisseuses et aux différents points de vente habituels dans toutes les régions d'ici à octobre 2017.

La particularité de ce pagne, indique-t-elle, est que le motif est unique et est protégé. «Nous sommes aussi rassuré qu'il n'y aura pas de contrefaçon de pagnes imprimés aux couleurs et aux motifs de notre pagne Faso dan fani».

Pour Germaine Compaoré, secrétaire générale de la Fédération, ce qui différencie ce pagne de celui des années précédentes se rapporte à la contexture et à la présentation parce que, explique-t-elle, «ce pagne a un fond blanc-sale, il y a du blanc et du violet avec des rayures en attache au niveau des bordures ; or, pour l'an passé, les bordures étaient en rayures discontinues.

