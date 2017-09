Afrique: Attribution des J.O 2024 à la France - Historique !

Les évènements des 30 et 31 octobre 2014 ont marqué un tournant décisif de l'histoire du… Plus »

Ainsi donc, la ville où a été créé le CIO par le baron Pierre de Coubertin qui a fait naître les JO en 1894, accueillera pour la troisième fois la messe olympique après les éditions de 1900 et 1924. Certes, les dés, il faut le dire, étaient déjà pipés puisqu'en fait de suspense, il n'y en avait pas. Mais, comme on le sait, en la matière, rien n'était gagné d'avance quand on connaît souvent la pression tous azimuts que subissent généralement les 90 membres du CIO en pareille occurrence.

