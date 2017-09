Sénégal: Rentrée parlementaire compliquée pour le camp de Khalifa Sall

Et s'ils se revendiquent de l'opposition, les 20 députés de la coalition d'Abdoulaye Wade partagent néanmoins le même héritage politique libéral que la majorité et se disent prêts à dialoguer avec le chef de l'Etat. Dans sa cellule, Khalifa Sall n'a donc jamais été aussi seul.

C'est ce qu'espérait en tout cas les proches de Khalifa Sall qui a donc - et c'est un première au Sénégal -, mené campagne et été élu député depuis sa cellule de la prison de Rebeuss.

Au Sénégal, les 165 députés élus le 31 juillet intègrent ce jeudi l'Assemblée nationale. Avec 125 élus, la majorité présidentielle va sans aucun doute se mettre en ordre de bataille pour appliquer le programme de Macky Sall. Réduite au minimum, l'opposition tentera de se faire entendre malgré l'absence de deux ténors que sont Abdoulaye Wade, qui a démissionné de son poste, et Khalifa Sall qui est en prison depuis six mois.

