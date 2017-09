Togo: L'opposition maintient la pression, le pouvoir sort de son silence

De mémoire de Togolais, en 12 ans, c'est la première fois que deux ministres conseillers du président de la République font une sortie de ce genre. Noupokou Damipi et son collègue Djossou Semodji ont voulu faire le point de la situation telle que vécue depuis le 19 août, date à laquelle Tikpi Salifou Atchadam et son parti national panafricain ont appelé à marcher à Lomé et dans cinq autres villes du pays.

Au Togo, pouvoir et opposition ont entretenu leur bras de fer mercredi 13 septembre au Parlement pour élaborer le calendrier des travaux, il a fallu le président de l'Assemblée pour trancher et décider qu'une session spéciale sera convoquée ce jeudi 14 pour examiner le projet de loi du gouvernement sur la réforme constitutionnelle. L'opposition maintient sa pression au point que pour une fois, le pouvoir togolais sort de son silence. Mercredi dans l'après-midi, deux ministres conseillers du président ont dû organiser une conférence de presse pour faire le point.

