Burkina Faso: Assemblée générale du JCB - Le président Sanogo exfiltré par la police

«L'an deux mil dix-sept et le dimanche 10 septembre, de 10 heures à 14 heures, a eu lieu à Korizena… Plus »

Et cette fois, l'accès à la salle sera subordonné à la présentation d'une carte de membre. Des directives ont été données au président Sory Sanogo pour la confection de ces « laissez-passer » et leur mise à disposition de tous les supporters qui le désirent avant mardi.

C'est dans cette ambiance très électrique que les principaux protagonistes de cette crise au JCB font leur apparition en compagnie du Dr Benjamin Bonkoungou, président de la ligue régionale de football des Hauts-Bassins, du président du district, d'un représentant de la fédération, de représentants de clubs invités et, plus tard, du directeur régional des Sports des Hauts-Bassins.

Cela exigeait de nous des moyens supplémentaires pour une plus grande participation à cette rencontre », a déclaré Lassina Traoré. Une chose est sûre, la maison des Jeunes de Lafiabougou a refusé du monde mardi l'après-midi, des véhicules ayant fait la navette entre Sikasso-Cira et Lafiabougou, y convoyant du monde. En effet, on voyait des minibus déverser leurs passagers à proximité du bâtiment où devait se tenir la réunion.

Depuis, le fossé n'a cessé de se creuser entre l'accusé, qui dit être victime d'une cabale, et le président d'honneur, Lassina Traoré, lequel réclamait la démission pure et simple de celui-ci avec l'éventualité de poursuites judiciaires. Saisie de l'affaire, la ligue professionnelle de football de l'Ouest entreprend une médiation qui débouchera sur l'assemblée générale du mardi 12 septembre 2017.

Ce dernier, on se le rappelle, avait dénoncé dans sa déclaration liminaire des malversations financières portant sur les bourses allouées par le ministère des Sports aux joueurs de l'équipe. Le principal mis en cause dans cette affaire n'était autre que le président du comité directeur, Sory Sanogo, à qui il était reproché un détournement d'environ quatre millions de francs.

De mémoire de Bobolais, jamais une assemblée générale du JCB, depuis sa création en 1953, n'avait auparavant connu pareille mobilisation et passion. Cela dénote donc l'ampleur de cette crise qui couvait depuis quelques mois et qui est apparue au grand jour avec le point de presse donné en août dernier par le président d'honneur, Lassina Traoré.

La raison ? Les conditions de présentation du bilan moral et financier ne semblaient pas réunies pour la tenue de cette rencontre. Une A G à laquelle le public n'avait qu'un souhait : la démission pure et simple du président Sory Sanogo. Ce dernier, qui ne l'entendait pas de cette oreille, a dû quitter les lieux sous escorte policière.

Copyright © 2017 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.