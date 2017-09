Cameroun: Afrobasket 2017 - les Lions rêvent d'exploit

Le Cameroun espère éliminer le Nigeria, tenant du titre, ce jeudi en Tunisie, en quart de finale

Ce serait un petit coup de tonnerre sous le ciel de Radès, banlieue de Tunis (Tunisie), si le Cameroun se qualifiait ce jeudi pour les demi-finales de l'Afrobasket messieurs 2017 face au Nigeria. Et pour cause, les Lions sortiraient, au stade des quarts de finale, le champion d'Afrique en titre.

Un rêve auquel veulent absolument croire Seoud Njoya et ses coéquipiers. C'est sur le parquet qu'il faudra faire preuve de détermination cet après-midi. Et la victoire du Cameroun passera surtout par un collectif soudé. C'est du moins la conviction de Benoît Mbala, ailier, et un des meilleurs joueurs de l'équipe jusqu'ici, sur le site FIBA.com : « Nous savons que le Nigeria a de l'expérience et qu'il voudra tout donner lors de notre duel, puisqu'il est champion en titre. Mais nous croyons en notre collectif et nous ne pensons à rien d'autre qu'à la victoire ».

Il faut dire que ces D'Tigers-là sont plutôt irréguliers depuis le début de la compétition, malgré une première place dans leur groupe. Mais la défaite surprise face à la RDC en dernier match de poule a laissé entrevoir les failles d'une équipe presque entièrement remaniée depuis le sacre de 2015.

Le capitaine, Ike Diogu, seul rescapé, est pour le moment le meilleur marqueur du tournoi. Juste devant un certain Benoît Mbala, 22 ans, et une moyenne de 18,3 points. Point commun entre les deux pays : ils ont terminé avec un ratio de deux victoires et une défaite au premier tour.

Le Nigeria espère rééditer la performance de leur dernier face-à-face, en 2013, qui s'était soldé par une victoire 91-84 sur les Lions. Mais l'ambition de ces jeunes Camerounais devrait les porter. Le Cameroun, entraîné pour l'occasion par le Brésilien Antonio Carlos Barbosa, a atteint le dernier carré pour la dernière fois en 2009.

Le temps doit donc leur paraître déjà long. Bon à savoir, le vainqueur de ce quart de finale affrontera celui du match Sénégal-Angola en demi-finale. Dans les autres rencontres, on a en affiche Maroc-Egypte et Tunisie-RDC. Cette édition 2017 a été co-organisée par la Tunisie et le Sénégal, pour la phase de poule. Pour la suite de la compétition, les matchs vont se jouer à Tunis.

Yves Tsala: « Le Cameroun se qualifiera»

Président de la ligue régionale de basket-ball du Centre

Les Lions se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2017 en terminant 2e de leur poule. Leur parcours est-il une surprise ?

Pas vraiment. C'était prévisible au regard de cinq référentiels. Tout d'abord, on a terminé en huitième de finale en 2015. Ensuite, nous sommes aujourd'hui dotés d'un effectif remanié. Nous avons bénéficié d'une assez bonne préparation au Brésil. De même que le rapport avec les autres équipes de la poule. Et enfin, le classement FIBA. En analysant ces différents éléments, on peut dire qu'on prévoyait que le Cameroun soit derrière la Tunisie, une équipe qui a perdu un seul match en 2015. Raison pour laquelle ce n'était pas une surprise de voir la Tunisie nous battre. Par contre, on avait le devoir de gagner les deux autres matches face à la Guinée, de retour depuis 1985, et le Rwanda, compte que quelques joueurs expérimentés.

Quelles sont les chances du Cameroun qui affronte ce jeudi le Nigéria, champion d'Afrique en titre ?

Ce n'est pas exactement l'équipe championne en titre qui est présente. De cette équipe de 2015, il n'y a qu'un seul joueur qui est là, le capitaine Ike Diogu. Mais les 11 autres, y compris le coach Will Voigt, ne sont plus là. La fédération a peut-être voulu renouveler l'équipe ou préserver les autres joueurs pour les éliminatoires de la coupe du monde. Mais toujours est-il que cette équipe est nouvelle. De plus, le Nigéria n'a pas effectué une bonne préparation. Le coach, Alex Nwora, est arrivé avec quelques joueurs des États-Unis. Ils ont fait près de deux semaines de regroupement, un ou deux matches amicaux contre des sélections locales. Ainsi, je pense que le Cameroun se qualifiera, car le Nigéria est arrivé en quelque sorte en rodage. Ce qui s'est ressenti dès leur première rencontre contre la Côte d'Ivoire et leur récent match perdu d'ailleurs, face à la RDC.