Afrique du Sud: Pendant l'apartheid, la France aurait vendu des armes à Pretoria

La France n'est d'ailleurs pas la seule à vendre des armes à l'Afrique du Sud. « Même la Chine communiste, un pays ennemi de l'Afrique du Sud, vend des armes à Pretoria via une entreprise d'État, Norinco. Des bateaux traversent la Méditerranée et longent la côte ouest de l'Afrique avant de parvenir à Malindi, au Congo. Les armes, une fois débarquées, sont mises dans des caisses indiquant qu'il s'agit de café, de bicyclettes ou de socs de charrue. » Elles repartent ensuite, « en direction des ports sud-africains de Durban ou du Cap »

D'après lui, « le bureau d'Armscor à l'ambassade d'Afrique du Sud, à Paris, a joué un rôle de tout premier plan à partir des années 1970, lorsque l'embargo sur les armes décidé par les Nations unies devient contraignant (à cause de l'apartheid, des guerres en Afrique australe et de l'assassinat de Steve Biko). Au même moment, le dernier étage de l'ambassade de l'Afrique du Sud, en bord de Seine, accueille une trentaine de responsables d'Armscor. Pendant une quinzaine d'années, ils achèteront et vendront des armes en France ».

