Centrafrique: Nouvelles violences

"Pour sortir de la crise, tous ceux qui ont pris des armes doivent accepter de les déposer pour s'asseoir et commencer à parler entre eux, explique-t-il. Maintenant, avec cette feuille de route et aussi avec ce que peut l'Union Africaine nous pensons que tous les belligérants doivent maintenant déposer les armes pour enterrer la hache de guerre."

Nous voyons des politiciens qui font des déclarations à propos de cette crise. Nous avons toujours dénoncé la manipulation de la Religion à des fins politiques et nous pensons que plus que jamais chacun doit jouer son rôle, c'est à dire inviter les uns les autres à la paix pour reconstruire le pays.

"J'ai toujours dit que cette crise n'est pas une crise confessionnelle, c'est à dire une crise entre musulmans et chrétiens, affirme-t-il. Il s'agit d'une crise militaro-politique, parce que nous voyons des militaires, des hommes avec des armes qui arrivent et qui prennent le pouvoir.

Face à ces attaques meurtrières pour les travailleurs humanitaires et les civils cherchant à se réfugier, l'assistance humanitaire est interrompue à Batangafo. L'attaque survenue il y a près d'une semaine est l'oeuvre d'individus non identifiés.

En République Centrafricaine, au moins six personnes ont été tuées dans de nouvelles violences à Batangafo, au nord-ouest du pays. Selon des sources humanitaires, plus de 28.000 personnes n'auraient plus accès à l'aide.

L'ONU dénonce les violences et les abus en Centrafrique et au Burundi

