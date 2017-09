Tunisie: Lancement de la campagne «Le cartable de l'avenir»

Un appel à la générosité a été lancé en France et à Zarzis. La campagne est baptisée «Le cartable de l'avenir». Des bons d'achat d'un montant de 70 et de 125 dinars sont en train d'être distribués, actuellement, aux écoliers, lycéens et étudiants zarzissiens issus de familles pauvres. «Une opération qui apportera joie, enthousiasme et espoir à ces nécessiteux», estime Mourad Kerchaoui, un des membres de cette association humanitaire.

Pour sa part, Abdallah Belhiba, président de l'Espérance sportive de Zarzis, reconnaît déjà le soutien moral et matériel de l'AZF qui a été accordé dernièrement au club sportif de la ville et tient à remercier tous ses membres généreux qui ont promis de continuer à fournir des efforts et d'être toujours à côté du porte-drapeau du Sud-Est, l'ESZ.

Par ailleurs, nous avons appris que dans le cadre du programme de l'encadrement des jeunes, trois thèmes majeurs intitulés : «L'immigration clandestine», «La rupture scolaire» et «La prolifération des gerboises dans la ville de Zarzis» vont être débattus, à Zarzis, dans les prochains mois par des spécialistes qui seront engagés par l'AZF.