Burkina Faso: Préservation des plantes d'espèces locales médicinales

L'Association des tradipraticiens ou phytothérapeutes de la province de l'Oubritenga, a organisé, samedi 09 septembre 2017 à Ziniaré, une séance de reboisement. L'objectif était de mettre en terre, plus de 80 plants d'espèces locales et médicinales dans leur jardin botanique. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région du Plateau central, Zoumèsègh Séverin Somé et en présence des autorités sanitaires.

Dans le cadre de leur pratique, les tradipraticiens ou phytothérapeutes utilisent les plantes pour la production de leurs produits pour les soins. Les plantes les plus utilisées dans leurs travaux de soins sont essentiellement des plantes d'espèces locales. Cependant, on assiste à la disparition de ces plantes utilitaires dans nos contrées. C'est pourquoi, l'Association des tradipraticiens de l'Oubritenga ont décidé de la création d'un bosquet botanique à Ziniaré.

C'est dans cette dynamique qu'une séance de reboisement a été organisée dans le jardin botanique. Ce reboisement a permis de mettre en terre, plus de 80 plants d'espèces locales et médicinales. Il s'agit entre autres, de: moringa, baobabs, goyaviers, Zanthoxylum Zanthoxyloïdes, caïlcédrats, néré, orangers, raisiniers. Toutes ces plantes sont utilisées dans la composition des potions ou autres produits en phytothérapie. Cette initiative a été saluée par le secrétaire général de la région, Zoumèsègh Séverin Somé, représentant Mme la gouverneure de la région. Il les a ensuite félicités pour leur mobilisation autour de cette activité. <> a conclu M. Somé.

Et directrice régionale de la santé du Plateau central, Dr Elise Ouédraogo de justifier : <>. Le Président de l'association, Inoussa Wangrawa, a rassuré que les plants seront bien entretenus et protégés car les sites sont clôturés, et il y a de l'eau à proximité pour l'arrosage. <>, a ajouté M. Wangrawa. Cette doléance sera examinée avec la plus grande attention, a annoncé le secrétaire général de la région.