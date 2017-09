Afrique: Bourse d'échange octroyée à 700 jeunes africains

Luanda — 700 jeunes africains suivront, en 2018, des cours académiques de formation de leadership dans des Universités des Etats-Unis d'Amérique, dans le cadre de Bourse d'Echange Mandela.

C'est ce qu'a annoncé mercredi, à Luanda, la secrétaire chargée de la presse, culture et éducation de l'Ambassade des USA en Angola, Naomi Mattos, au cours d'une Conférence de presse sur les inscriptions de Bourse d'Echange Mandela, qui doivent se dérouler du 13 septembre au 11 octobre 2017.

L'Angola, a-t-elle expliqué, bénéficiera de 14 places vacantes pour les cours académiques dans les domaines de l'Administration publique, Entrepreneuriat, et Engagement civique, et dont la durée est de six semaines. Les candidats à la bourse doivent avoir l'âge allant de 25 à 35 ans, avoir des connaissances dans les domaines de l'Administration publique, Entrepreneuriat et Leadership civique, et connaître bien la langue anglaise.

Initiative américaine, le programme d'échange Mandela Washington Fellowsip vise à appuyer les jeunes et leaders africains pour la promotion de croissance et de prospérité en Afrique. Plus de 50 citoyens angolais ont déjà bénéficié de cette bourse de formation académique créée en 2010.

La dernière formation a eu lieu du 06 juillet au 06 août 2017 aux Etats-Unis.