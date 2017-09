Afrique de l'Ouest: Renforcement institutionnel du CILSS

Le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) a obtenu de son chef de file des partenaires, l'USAID, une somme de 2,15 millions de dollars US, pour la dynamisation de l'institution. La signature de convention est intervenue, le mardi 12 septembre 2017 à Ouagadougou.

«Après la pluie, vient le beau temps » a-t-on coutume de dire. Ainsi, après la crise qui a secoué le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), l'heure est à la recherche de bases solides pour permettre à l'institution sous-régionale de mener à bien sa mission. Dans cette quête d'excellence, la structure vient de bénéficier d'un appui d'une valeur de plus d'un milliard de francs CFA (2,15 millions de dollars US) de l'USAID pour sa restructuration à tous les niveaux notamment la réforme de son mandat.

Pour le représentant du chef de file des partenaires, le directeur de la mission de l'USAID pour la région Afrique de l'Ouest, Alex Duprez, la signature de cette convention n'est qu'une tranche supplémentaire de la convention actuelle qui vient en appui au CILSS sur une période de cinq ans. « Aujourd'hui, nous avons signé la dernière tranche de l'année pour appuyer le CILSS comme nous le faisons depuis 44 ans », a souligné M. Duprez. Il a laissé entendre que ce financement est un signal fort des autorités américaines à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues de la précédente réunion ministérielle, principalement la réforme institutionnelle mais aussi les activités convenues dans le plan de travail 2016-2017 du CILSS.

Et, « nous avons longtemps échangé sur ce projet de réforme du CILSS et je peux dire que le secrétaire exécutif et son staff ont pris les choses en main, ils nous ont présenté un programme qui est crédible mais qui a besoin de temps et d'appui dans son exécution. C'est pourquoi une partie de la convention va appuyer cette reforme que nous comptons voir aboutir dans 5 ou 6 mois», a-t-il précisé. Selon le secrétaire exécutif du CILSS, Djimé Adoum, cet appui vient à point nommé car il va également servir pour la préparation du conseil des ministres, sommet des chefs d'Etat, du 19 au 26 novembre 2017 à Niamey.

« Avec ce financement, nous allons pouvoir apprêter à la fois la documentation et les résultats de l'analyse du programme afin de présenter un rapport qui sera lu et apprécié par les Etats-membres et les partenaires techniques et financiers sur des activités entreprises dans cette réforme à laquelle aspire le CILSS en vue de rendre les résultats plus efficients à l'égard de nos populations», a-t-il soutenu.

La sécurité alimentaire et nutritionnelle, le changement climatique, la maîtrise de l'eau, la formation et le renforcement de la capacité institutionnelle dans les Etats du CILSS et ses démembrements sont, entre autres, les missions que la structure sous-régionale s'est assignées.