Burkina Faso: L'Hôtel de ville de Ouagadougou offre un million à ses héros

Tout en félicitant les joueurs et leurs encadreurs pour le boulot abattu, il a promis le soutien de son institution pour de prochaines compétitions. « Toutes les actions sur lesquelles nous serons sollicités pour un accompagnement, nous ne lésinerons pas sur les moyens pour permettre à ces jeunes de mieux éclore et d'exploser dans le domaine qui est le leur», affirme-il.

Outre le Maire et ses adjoints, le Haut-commissaire, le président du Conseil régional du Centre ont serré les mains des jeunes footballeurs. A l'entame de la cérémonie, Armand Béouindé, a demandé une minute de silence à la mémoire de feu Salifou Diallo, précédemment président de l'assemblée nationale, et initiateur de la compétition. Il a souhaité voir cette compétition pérenniser.

Les équipes championnes de la Coupe de l'Assemblée nationale 2017, n'ont pas fini de récolter leurs lauriers. Salitas cadet(U17) et Faso Athletic Club (FAC) minime ont été récompensé par le maire Armand Pierre Béouindé et ses conseillers le mardi 12 septembre dernier. Les élus de la région du Centre ont ténu à encourager leurs représentants, qui ont honoré la région à cette compétition. Chacune d'elle a reçu une enveloppe financière de 500.000fcfa.

