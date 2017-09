Burkina Faso: Le Trône, la prochaine série de Tasséré Tahirou Ouédraogo

«L'an deux mil dix-sept et le dimanche 10 septembre, de 10 heures à 14 heures, a eu lieu à Korizena… Plus »

Puis Les Aventures de Wambi, L'avocat des causes perdues, Bambino, des séries à succès, diffusées sur plusieurs télévisions (TV5,RTB,etc.), confirmeront le talent de l'ex-stagiaire de l'AFROMAV de Paris. Tasséré Tahirou Ouédraogo y a reçu une formation technique. Un enseignement renforcé à l'INA par des études de mise en scène et d'écriture.

Pour qui, au-delà de la thématique de l'œuvre, c'est une Afrique valeureuse qui sera promue à travers des costumes traditionnels et des décors. Dans un contexte cinématographique burkinabè, sans financement, Tasséré Tahirou Ouédraogo continue d'écrire sa filmographie et les pages du 7e art du pays des Hommes intègres.

Pour enrichir cette actualité africaine (l'alternance au pouvoir), le frangin du maestro Idrissa Ouédraoogo a également fait appel, dans la distribution, à d'autres jeunes comédiens en vogue, à l'image de Sita Traoré qui campera le personnage de la princesse Mina, et des pointures comme Gustave Sorgho qui portera, dans le film, les habits de conseiller du roi de Zibar. Avant le début du tournage, dans quelques jours, à Ouagadougou, les acteurs sont à l'étape d'analyse des personnages et de lecture du scenario des 52 épisodes- d'une durée de 26 minutes chacun, de la nouvelle trouvaille de Tasséré Tahirou Ouédraogo.

Qui de la princesse Raza, aux ambitions putschistes, rôle interprété par Minata Diéné, épouse sans foi ni loi du loyal et fidèle Bila, petit frère du roi, joué par Issaka Congo, et de l'imposante reine, personnage porté par Pauline Compaoré (l'une des principales actrices de Thom, le dernier long métrage de Tasséré Tahirou Ouédraogo) emportera le jeu des coups bas au palais ? «Un menu explosif d'intrigues de tous genres qui font de cette série, le miroir des arcanes du pouvoir. Une histoire sans frontière, avec des personnages illustratifs, qui nous révèle toutes les facettes de la nature humaine», a expliqué le cinéaste.

