Burkina Faso: Energie au Burkina Faso

Le ministre de l'Energie, Pr Alfa Oumar Dissa a affirmé que l'énergie est un point-clé pour le Burkina Faso. Et l'orientation du pays vers le mix énergétique selon lui, est une préoccupation qui est portée avec acuité par les plus hautes autorités. « Si notre pays a fait le choix du mix énergétique pour permettre au solaire d'un côté de pouvoir augmenter la capacité du pays mais aussi à diminuer le prix de revient du Kwh, ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité car nous sommes engagés à aller vers le solaire avec la petite expérience que nous avons acquise », a-t-il soutenu.

u regard des activités déjà menées sur le terrain, M. Furusawa a dit être émerveillé par les installations de la centrale solaire, qu'il a qualifiée de projet extraordinaire. « Avec ce vaste projet, j'espère que dans les années à venir, le Burkina Faso pourra exporter l'électricité en Côte-d'Ivoire », s'est-il réjoui. Pour M. Nana, cette centrale solaire financée par l'Union européenne (UE) et l'Agence française de développement (AFD) va accroître l'offre énergétique du Burkina Faso et permettre à la SONABEL de se doter d'une injection annuelle d'environ 56 Gwh sur le réseau national interconnecté.

Avec 129 600 modules photovoltaïques de 260 Wc et 16 postes transfo/onduleurs érigés sur une superficie de 60 ha, le chef du projet de la centrale solaire, Saïdou Nana, a précisé que les techniciens sont en phase de test des équipements de supervision et de contrôle commande, pour que cette centrale, la première en Afrique de l'Ouest, soit bientôt opérationnelle. A

