Burkina Faso: Tranche commune Entente - Les premiers responsables des loteries s'activent

«L'an deux mil dix-sept et le dimanche 10 septembre, de 10 heures à 14 heures, a eu lieu à Korizena… Plus »

Car, pour lui, la consolidation de l'intégration sous-régionale, la lutte contre la pauvreté, le soutien des populations à travers des œuvres sociales et communautaires sont entre autres, les objectifs par les Nationales des jeux de hasard des pays de l'Entente. La rencontre des directeurs généraux, de l'avis du représentant du ministre, se tient à un moment marqué par des difficultés socioéconomiques au plan mondial et régional.

Quant au représentant du ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Séglaro Abel Somé, Secrétaire général dudit ministère, il a invité les loteries africaines à unir leurs forces, à conjuguer leurs efforts en créant des liens d'entente et de solidarité afin de répondre efficacement aux préoccupations de l'heure.

