Cameroun: Angèle Bepede vers de nouveaux horizons à SOPECAM

Promue chef de la cellule de communication et des relations publiques de l'Anafoot, l'ancienne chef de bureau des sports collectifs à Cameroon Tribune a fait ses adieux dimanche dernier.

Emouvants, les adieux d'Angèle Bepede à l'équipe de la rédaction de Cameroon Tribune dimanche dernier. Après huit ans de bons et loyaux services, l'ancienne chef de bureau des sports collectifs a été promue chef de la cellule de communication et des relations publiques de l'Académie nationale de football (Anafoot).

A l'occasion, éditorialistes, grands reporters, chefs de services et de bureaux, reporters, infographes, entre autres se sont réunis pour dire au revoir à l'ancienne collaboratrice. Un moment de communion avec une plume mûre et pétrie d'expérience, qui à l'Anafoot va certainement honorer la Société de presse et d'Editions du Cameroun (SOPECAM). Au nom du directeur général de la SOPECAM, Martin Badjang ba Nken, directeur de la rédaction, a indiqué que Angèle Bepede quitte la maison bien armée.

« Nous nous réjouissons de cette promotion qui fait honneur à la Sopecam. Cela signifie que nos produits sont de bonne qualité, et qu'on les sollicite à des niveaux bien élevés. Angèle, avant sa nomination a été élue meilleure reporter sportif du Cameroun. C'est donc une valeur sûre qui va quitter la maison. Nous savons qu'elle va nous faire honneur où elle va. Et que nous aurons de très bons échos. Nous la soutenons à travers nos prières et savons que ça va très bien se passer ».

C'est toute émue que Angèle Bepede a remercié ses anciens collègues. « Je suis arrivée ici en 2009. Si j'ai travaillé dur toutes ces années, c'est grâce à vous et à toutes les fois que vous nous dites que le travail est mal fait, et qu'il faut recommencer. Je suis profondément reconnaissante pour les moments où vous m'avez fait confiance. Et pour toutes ces années passées avec vous, je dis merci », a-t-elle dit en guise de gratitude.