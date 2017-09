Cameroun: Eding Sport - Le novice devenu grand

Mais c'est mal connaître Raymond Fosso, l'attaquant vedette aujourd'hui au Pérou, et ses coéquipiers qui reprennent la main lors de la 26e journée. Mieux, en battant leur principal rival à Yaoundé 1-0, ils mettent clairement les choses au clair : ce titre de champion 2017 est à eux. Il faut dire que l'équipe a mis les moyens en jeu pour y arriver. L'administration du club essaye d'offrir des conditions stables mais surtout, elle s'est appuyée sur le centre de formation, en procédant ensuite à des recrutements ciblés pour pallier les manquements à certains postes. De plus, la philosophie du club, résumée par Nicolas Tonye Tonye, est simple : « Nous faire plaisir sur le terrain, tout en donnant satisfaction aux spectateurs ».

Il faut dire que Eding a gagné son titre lors de la phase aller, avec presque un sans-faute : neuf victoires, sept matchs nuls et une seule défaite. Le club a pris la tête du classement dès la 2e journée, la perdant à la 7e au profit d'UMS, avant de la récupérer deux journées plus tard. Juste le temps de passer la main à stade Renard jusqu'à la 12e journée. A partir de ce moment, Eding va mener un train d'enfer, dont le trajet sera modifié par le retour en force de Coton sport qui prend la tête lors de la 21e journée avec un début de phase retour plutôt difficile des hommes d'Anicet Mbarga Foe. D'ailleurs, tout le monde pense alors que l'expérience du club du Nord suffira à tenir le jeune loup loin de ses prétentions de titre.

