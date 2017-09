Sénégal: L'Ecole Polytechnique de Thiès et Siemens nouent un partenariat

Dakar — L'Ecole Polytechnique de Thiès (EPT) et Siemens ont signé, mercredi à Dakar, un contrat de collaboration destiné à développer les compétences et permettre aux élèves-ingénieurs de réaliser des projets bénéfiques pour la société sénégalaise, a constaté l'APS.

La convention a été scellée en marge d'une conférence de presse animée par André Bouffioux, le représentant et CEO de Siemens Belgique-Luxembourg et Afrique du nord, du centre et de l'ouest.

M. Bouffioux a, à cette occasion, estimé que "la formation et le développement des compétences locales sont au cœur des préoccupations de Siemens".

Siemens propose, à travers ses différents centres d'expertise, "des formations de pointe" sur l'ensemble de sa gamme de produits au profit de ses clients mais aussi de ses partenaires locaux, a-t-il poursuivi.

M. Bouffioux a en outre relevé que son groupe qui s'active dans la haute technologie "investir également dans le futur en soutenant la formation des jeunes étudiants".

"Au-delà de la formation, l'objectif est de créer un pont entre l'école et l'entreprise afin de faciliter l'insertion des jeunes dans le monde du travail", a-t-il dit, en ajoutant que L'EPT et Siemens envisagent leur collaboration sur le long terme.

La multinationale s'engage, dans un premier temps, "à fournir du matériel didactique couvrant des produits destinés au monde industriel. Ce matériel d'automatisation industrielle viendra renforcer l'équipement de laboratoire de l'école", a fait savoir André Bouffoux.

"Nous considérons la formation en général et celle des jeunes ingénieurs en particulier comme un pilier important du développement économique et de l'innovation de nos activités au Sénégal", a souligné M. Bouffoux.

"En tant qu'école Polytechnique, notre objectif est d'offrir à nos élèves-ingénieurs une formation de qualité qui leur permettra de se démarquer sur le monde du travail", a, pour sa part, indiqué le professeur Salam Sawadogo, directeur des études de l'école Polytechnique de Thiès.

"Un partenariat avec une entreprise comme Siemens nous permet non seulement de développer les compétences de nos élèves-ingénieurs mais aussi de les familiariser avec le monde de l' entreprise afin qu'ils puissent plus facilement choisir leur voie et donner le meilleur d'eux-mêmes", a dit M. Sawadogo.

Siemens n'écarte par ailleurs pas d'accompagner les Petites et moyennes entreprises avec ses systèmes d'automatisation schématique, "leaders mondiaux dans leurs domaines pour une plus grande productivité et efficacité de leurs productions", a soutenu M. Bouffioux.