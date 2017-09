Cameroun: L'élève de Terminale D emporté par les eaux lundi dernier à Yaoundé vient d'être retrouvé mort

Et depuis ce lundi 11 septembre, toutes les recherches effectuées et par les sapeurs pompiers et par les populations riveraines, ont abouti ce jeudi à 9 heures 30, par la montée en surface, du jeune Nonki Kenne Borel, trois jours après sa noyade.

Lundi dernier, apprend-on du père du petit Borel, la grande pluie tombée sur la capitale, a emporté le pont qui traverse la rivière derrière la sous-préfecture de Yaoundé 5. « Les populations ont donc placé un grand tronc d'arbre, lequel leur servait alors de pont. Et mon fils qui passait par là à 19 heures pour un cybercafé, a aidé plusieurs femmes à traverser. Seulement lorsqu'il a terminé cette opération de secours, lui-même a voulu alors poursuivre son chemin. C'est alors qu'il a trébuché sur l'arbre, et a été emporté par les eaux furieuses ».

