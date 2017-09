Mali: Développement industriel - Le plan d'urgence financé à hauteur de 1, 061 milliard F.CFA

Le Directeur national des Industries a ajouté qu'il est prévu, entre autres, dans le domaine de la propriété industrielle, la conception du projet d'appui à la promotion de la propriété industrielle au Mali et l'organisation de concours sur la propriété industrielle dans les écoles et universités.

Dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, le plan prévoit la mise en place du centre d'incubation de Sikasso. Dans le domaine de la normalisation et de la promotion de la qualité, il a souligné que le plan prévoit notamment l'élaboration de 70 normes; la vulgarisation de la marque nationale de conformité aux normes ; l'accompagnent d'au moins 2 laboratoires à l'accréditation et l'évaluation du plan d'action 2015-2017 de la politique de la qualité.

En évoquant les activités prioritaires d'urgence, le Directeur National des Industries, Idrissa Traoré, a précisé qu'il est prévu un certain nombre d'activités dans le domaine de l'industrie en général. Il s'agit notamment de l'élaboration de la stratégie nationale de la maintenance industrielle; l'adoption de la loi sur les zones économiques spéciales; l'organisation de la journée de l'industrialisation de l'Afrique et l'évaluation du plan d'action 2015-2017 de la politique de développement industriel.

