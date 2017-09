Ile Maurice: Prestation de serment - Le parcours de Maneesh Gobin

Du reste, le nouvel Attorney General a une expérience approfondie dans le service juridique et judiciaire de Maurice qui s'est forgée de 1999 à 2008. Il a notamment occupé les postes de State Counsel, Senior State Counsel, magistrat de district et senior magistrat de district.

Une ombre au tableau : le nom de Maneesh Gobin avait circulé lors d'un scandale qui remonte à 2009. Soit dans une affaire de complot allégué contre l'ex-Managing Director d'Air Mauritius, Nirvan Veerasamy, pour le faire partir. Le 10 janvier de la même année, l'extrait d'un enregistrement avait été publié par Samedi Plus, alors dirigé par Rudy Veeramundar, l'actuel directeur de communication du Premier ministre. Il s'agissait d'une conversation entre la commissaire de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) d'alors, Indira Manrakhan, Dan Maraye et Sanjay Bhuckory.

