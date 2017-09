Congo-Kinshasa: La MONUSCO renvoie Majorité et Opposition à l'Accord de la CENCO

La Monusco a également saisi cette occasion pour mettre en l'opinion sur les faux documents de certification de minerais circulent en son nom. Selon la porte-parole de la Mission, personne qui a en sa possession de tels documents doit être sûre qu' s'agit tout simplement des faux, dans la mesure où la Monusco délivre jamais et n'a pas mandat ni qualité de délivrer de documents. Et en plus, le logos et les signatures y afférents visiblement faux aussi. Il s'agit tout simplement d'une tentative fraude, a-t-elle martelé.

Pour Fabienne Pompey, envisager un référendum serait tout effectuer un retour en arrière. Les Nations Unies, a-t-elle indiqué, qui attendent plutôt la publication d'un calendrier électoral par Commission Electorale Nationale Indépendante et la mise en intégrale de l'Accord, aurait souhaité voir la même ardeur et la foi qui ont conduit les parties à la signature de l'Accord de la Sylvestre, animer également sa mise en œuvre.

Elle a rappelé à cet effet dispositions pertinentes de l'Accord en son article premier chapitre deux sur les différents principes fondamentaux posés par parties prenantes dans leur entendement du respect de la : « Les parties prenantes s'engagent à respecter la Constitution du février 2006 telle que modifiée en 2011 et les lois de la République ; à organiser les élections présidentielle, législatives nationales provinciales ainsi que les élections locales en conformité avec Constitution. Nonobstant les dispositions de l'article 5 alinéa 1, elles s'engagent à n'entreprendre ni soutenir aucune initiative révision et de changement de Constitution ».

Depuis quelques jours, la question du référendum fait de plus en plus débat au sein de l'opinion congolaise, particulièrement auprès de la jeunesse. D'un côté, des affiliés de la Majorité Présidentielle soutiennent l'idée de l'organisation du référendum comme unique voie de sortie de la crise actuelle en donnant la parole au peuple.

