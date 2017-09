Madagascar: Tourisme - Madagascar à la conquête du marché chinois

Le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka a fait la promotion de la destination Madagascar en Chine.

Suite à la visite du Vice ministre chinois des Affaires Etrangères à Madagascar, une délégation conduite par le ministre Roland Ratsiraka a été invitée en Chine pour une mission de découverte du secteur tourisme en Chine, mais également de promotion de Madagascar auprès des touristes chinois

Actuellement, plus de 120 millions de touristes chinois partent à l'étranger. Un marché immense où Madagascar peut avoir une part si les actions de promotion sont bien menées.

Visite fructueuse

Et c'est dans cette perspective justement que la délégation d'une trentaine de personnes conduite par le ministre du Tourisme Roland Ratsiraka a fait cette visite dans la province de Guangdong. « Nous sommes ici, à la fois pour découvrir comment les Chinois font pour attirer les touristes étrangers, mais également pour faire la promotion de la destination Madagascar auprès des touristes chinois », a déclaré Roland Ratsiraka. Une visite fructueuse, à plus d'un titre puisqu'elle a notamment permis à la délégation malgache de rencontrer les autorités en charge du tourisme de la province de Guangdong. Et ce, avec la bénédiction des hautes instances chinoises. En somme, les échanges touristiques entre Madagascar ont dorénavant cette reconnaissance des autorités chinoises. Une reconnaissance qui vaut pesant d'or, puisque en Chine, seules les initiatives qui ont reçu cette bénédiction des autorités peuvent être menées convenablement par les investisseurs.

Les Chinois s'intéressent de plus en plus à la destination Madagascar.

Immense richesse

Cette visite était également l'occasion pour la délégation malgache de participer à l'édition 2017 de la Foire Internationale de l'Industrie du Tourisme de Guangzhou. Une belle occasion de faire la promotion de la destination Madagascar. En effet, la partie chinoise a mis gratuitement à la disposition de la délégation touristique malgache un grand stand d'exposition qui a permis aux opérateurs touristiques ayant participé à cette visite de faire découvrir aux opérateurs touristiques et au public chinois de découvrir l'immense richesse de la destination Madagascar. Une destination qui intéresse de plus en plus les touristes chinois qui apprécient surtout les circuits de découvertes comme les baobabs, tsingy et autres. Ces dernières années, le nombre d'arrivée touristique en provenance de la Chine a augmenté de 30%. Et le potentiel est encore très loin d'être exploité. Selon un responsable de l'agence touristique GZL on peut facilement augmenter le nombre de chinois visitant Madagascar. Et la ligne directe Tanà-Guangzhou opérée par Air Madagascar est appelée à jouer un rôle important dans les échanges touristiques Madagascar-Chine.

La délégation malgache a également eu l'occasion de visiter certaines attractions touristiques de Guangzhou et de Shenzen. Pour ne citer, entre autres que la Tour de Guangzhou, le Bateau mousse de la Rivière des Perles, le Jardin de Baomo, la Fenêtre du Monde et la Tour de Diwang. Nous en reparlerons.