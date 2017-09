OMAVET . Le premier adjoint au maire de la commune urbaine d'Antananarivo a profité de l'occasion pour donner quelques explications sur OMAVET, la société qui va assurer les contrôles de légalité des taxis-villes et taxi-Be de la capitale malgache. « La société OMAVET existe depuis 1995 et que les 96% des actions de celle-ci sont détenues par la CUA »,a-t-il fait connaitre. Avant de continuerque « les propos de la présidente du syndicat des taxis-villes affirmant que la société OMAVET est une société privée sont faux». Ainsi, selon toujours les dires de ce responsable de la CUA, le transfert de gestion du centre de contre-visite à ladite société relève purement d'une « déconcentration des services offerts à Antsakaviro.

Avant d'ajouter que la décision a été motivée par la volonté de la CUA à « entreprendre le changement pour un meilleur transport urbain dans la capitale malgache ». « Le changement en lui-même consiste à faire en sorte de limiter les accidents de la route mais également à donner plus de confort aux usagers », a-t-il enchéri. « Ce qui devrait bénéficier à tout le monde - propriétaires, clients et CUA », toujours selon lui

