Madagascar: Groupe Filatex - Opération Himo pour le curage du canal d'Ambohitrimanjaka

Par ailleurs, il convient de rappeler que le canal en question joue un rôle important tant pour l'agriculture que pour la circulation des personnes dans la capitale. Rakoto, paysan habitant le quartier, explique. « Le canal d'Ambohitrimanjaka assure l'irriguation de plus de cent hectares de terrain où environ milles personnes, paysans, travaillent la terre », a-t-il fait savoir. « Lesdits paysans habitant différents quartiers comme Ambohibao, Ambohimanarina et Ambohitrimanjaka », a ajouté Rakoto.

Travaux sociaux et solidaires dans le fokontany d'Anosibe. Le curage du canal d'Ambohitrimanjaka, par des travaux de Haute Intensité de Mains d'Œuvre (HIMO), a commencé hier. Initiative du Groupe Filatex, les travaux consistent en premier lieu à prévenir les inondations et la montée des eaux à l'approche de la saison des pluies.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.