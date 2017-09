Madagascar: « The World Choir Games » - Le concours qui s'ouvre à toutes les chorales du monde entier

« The World Choir Games » invite les chorales du monde entier à s'inscrire à la prochaine édition qui aura lieu l'année prochaine.

Actuellement à sa 10e édition, l'événement aura lieu pour la première fois en Afrique, précisément dans la ville de Tshwane (Pretoria) en Afrique du Sud, du 4 au 14 juillet. Les chorales qui veulent y participer doivent s'inscrire avant le 1er décembre. Les World Choir Games offrent une opportunité unique aux chorales rurales et municipales sud-africaines qui normalement rencontreraient des difficultés financières pour voyager à l'étranger et participer à une compétition internationale de telle envergure.

Celles-ci auront la chance de découvrir les différents aspects de la musique chorale internationale ainsi que l'échange culturel qui a généralement lieu autour de cet événement. La date limite pour les inscriptions est le 1er décembre 2017. Le délai pour les pré-inscriptions est fixé au 15 septembre 2017. Tous les documents pour les pré-inscriptions peuvent être obtenus au http://www.interkultur.com/events/world-choir-games/tshwane-2018.

Deux compétitions. « The World Choir Games » est né de la volonté de rassembler des personnes de tous les pays et de toutes les origines. Ceux-ci offrent un niveau de compétition juste et réaliste aux chorales expérimentées ainsi qu'à celles qui ont relativement peu d'expérience internationale. L'événement comprend deux compétitions différentes, le Concours des Champions et le Concours Ouvert. Ces deux compétitions permettent aux chorales de choisir leur niveau de compétition approprié. Les chorales qui veulent participer hors compétition, peuvent prendre part à des activités d'évaluation non compétitives. L'événement est soutenu par Gauteng Tourism Authority et City of Tswane.