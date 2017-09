Où ceux nationaux ont du mal à entreprendre plus et où ils ont du mal à trouver des clients étrangers. « Ces derniers qui accordent une importance capitale au respect des droits du travail et qui en font une des premières conditions de la conclusion d'un contrat » a fait savoir Hanitra Fitiavana Razakaboana, présidente dudit syndicat. Avant d'ajouter que « le lancement du concours de la meilleure entreprise de l'année (du secteur privé) et du meilleur directeur des ressources humaines de l'année voudrait casser cette situation handicapante aussi bien pour le pays que pour les employés malgaches ». Ce qui devrait à la longue permettre d'instaurer une meilleure paix social accentuée par une meilleure productivité des entreprises.

