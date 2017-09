Burkina Faso: Dr Nana Thiombiano/ Coulibaly, nutritionniste médicale - « Quand une personne souffre de la goutte, elle doit boire suffisamment d'eau»

La goutte est une maladie rhumatismale due à un excès d'acide urique dans le sang. Les cristaux d'acide urique se déposent dans les articulations et entraînent une inflammation douloureuse. Comme le cholestérol, il y a une prédisposition génétique qui fait que certaines personnes éliminent mal l'acide urique.

L'acide urique provient de la dégradation des cellules de l'organisme. En effet, quand une cellule meurt dans l'organisme, son noyau qui contient l'ADN (qui renferme les gènes) est en partie, dégradé en acide urique. C'est dire donc que l'organisme produit lui-même l'acide urique de par son fonctionnement.

Cependant, une partie de l'acide urique dans le sang, provient aussi de notre alimentation, notamment les aliments riches en purines tels que: viandes rouges, porc, abbats, foie, rognons, etc.), charcuteries, gibier, laitages, levure, poissons gras (sardines, saumon, anchois, harengs, silure), crevettes, crabes, moules, huitres, l'alcool, chocolat, légumineuses (haricot, lentille, pois de terre, etc.), oseille, épinard, champignons, chou-fleurs, etc.

Les personnes prédisposées à la goutte ne sont pas les plus nombreuses. En effet, la goutte résulte souvent d'une alimentation déséquilibrée et riche en aliments riches en purines.

L'excès d'acide urique dans le sang peut altérer le fonctionnement des reins en formant des calculs rénaux et provoquer des colliques néphritiques (douleurs) en cas d'obstruction ou une insuffisance rénale en cas d'accumulation dans les tissus rénaux.

Quand une personne souffre de la goutte, elle doit boire suffisamment d'eau chaque jour, éviter les aliments cités plus haut et manger équilibré. En cas de surpoids ou d'obésité, elle doit perdre du poids et faire des efforts physiques. Il faut également s'abstenir de fumer le tabac, de porter des chaussures serrées.

Il faut aussi toujours avoir sur soi ses médicaments pendant les déplacements et toujours signaler au médecin tout cas d'intervention chirurgicale pour éviter une crise de goutte.