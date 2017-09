Afrique: Après sa victoire devant le Nigeria Afrobasket 2017 - La RDC croise la Tunisie ce jeudi en quarts de finale!

La porte de quarts de finale s'est ouverte pour la RDC, après sa victoire devant le Nigeria (83-77), soit 6 points d'écarts, le dimanche dernier, dans les installations du stade olympique de Radès, à Tunis.

Cette rencontre comptait pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe A, de la 29ème édition du championnat d'Afrique des nations masculin de basket-ball Co-organisée par la Tunisie et le Sénégal. Sur ce, les Léopards de la RDC se qualifient pour les quarts de finale, et vont croiser ce jeudi, les Aigles de Carthage de la Tunisie.

Après avoir passé quasiment une décennie à vide, les Léopards se sont signalés, enfin, en se qualifiant pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des nations masculin de basket-ball sur l'échiquier continental. Ils ont défait le Nigeria, tenant du titre, dans une bataille décisive, où le team vert et blanc de l'Afrique de l'Ouest était pointé comme favori du match. Les congolais se sont donnés corps et âme pour réaliser leur rêve.

Par ailleurs, ladite compétition a ouvert ses hostilités le 8 septembre 2017, à Dakar et à Tunis. En effet, le premier tour de cette compétition s'est achevé le week-end dernier sur l'ensemble de deux pays, dont huit nations ont validé leurs tickets pour continuer l'aventure dans ce tournoi.

Un sacré défi

La RDC sera en face de la Tunisie dans une phase décisive. Une rencontre de tous les enjeux, dont la défaite est strictement interdite. Malheur aux perdants car, ils passeront outre la voie qui mène vers la demi-finale. Mais, les basketteurs Rd-congolais auront le redoutable privilège de défier l'équipe tunisienne devant ses supporters et dans ses propres installations, qui, certes seront nombreux dans les gradins pour pousser leur équipe à une éventuelle victoire. Les joueurs tunisiens l'ont prouvé. Ils ont fait un parcours remarquable dans cette phase de groupe, en alignant 3 victoires en 3 sorties devant le Cameroun, le Rwanda et la Guinée. Ils sont confiants et hyper motivés, ils ne visent qu'à soulever le trophée de cette 29ème édition à domicile. En cas de victoire contre la Tunisie, la RD Congo accédera en demi-finale et va affronter le vainqueur du match Angola contre Sénégal.

Ainsi donc, le programme prévoit pour les quarts de finale ce jeudi :

Nigeria - Cameroun

Sénégal - Angola

Maroc - Egypte

Tunisie - RDC.

Les demi-finales se jouent le vendredi 15 septembre, et la finale interviendra le samedi, 16 septembre 2017.