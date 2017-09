Afrique: MCA/ El Mouden - « La victoire est impérative face au Club Africain »

Le MC Alger recevra ce samedi au stade du 5 Juillet le Club africain en match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF. Avant ce derby maghrébin, le Mouloudia d'Alger est passé encore à côté de son sujet en championnat national, après son dernier faux pas à domicile (1 - 1) contre l'ES Sétif.

En effet, le CR Belouizdad a remporté le derby algérois en battant le MC Alger (2-0), en match avancé de la troisième journée du Championnat de Ligue 1 Mobilis de football disputé mardi.

Cette défaite tombe au mauvais moment pour le MCA, appelé samedi à disputer le match aller des quarts de finale de la Coupe de la CAF face au Club Africain. Raison pour laquelle Abdellah El Mouden veut vite tourner cette page et se concentrer sur la rencontre face aux Tunisiens.

« Je pense qu'on doit se remettre en cause et chacun de nous doit assumer ses responsabilités, car on doit se concentrer davantage et se montrer à la hauteur. On s'excuse auprès de nos supporters et on fera tout pour réagir lors du prochain match de la coupe de la CAF. La victoire est impérative face au Club Africain et on doit assurer la qualification ici à Alger avant de partir en Tunisie, a confié le milieu de terrain du MC Alger dans des propos relayés par Le Buteur. Personnellement, je ne fais que mon devoir mais on doit tous assumer l'échec et le mérite revient à tout le monde lorsqu'on gagne et personnellement je suis prêt à répondre présent pour aider mon équipe à réaliser la qualification ».