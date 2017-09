Algérie: CAF Ligue des Champions - L'état de la pelouse du stade de Beira inquiète l'USMA

Le défenseur central, Mohamed Benyahia, s'est exprimé lui aussi sur l'état de la pelouse qui inquiète quelque peu. « Nous avons appris que la pelouse ne se trouve pas en très bon état. Il est vrai que cela reste inquiétant à nos yeux car cela rendra le jeu difficile et profitera beaucoup plus à l'adversaire. Mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. On saura gérer notre match. Nous avons de l'expérience pour surmonter cette épreuve. Pour ma part, je reste à la disposition du coach. Si on me fait confiance, je répondrai présent sur le terrain, » a confié le joueur dans des propos relayés par Le Buteur.

Place à la Ligue des champions d'Afrique pour l'USM Alger, après un début poussif et décevant en championnat avec les deux faux pas consécutifs concédés face au NA Husseïn Dey et au DRB Tadjenanet sur le même score (1-1).

