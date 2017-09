Afrique: Afrobasket 2017/Quarts de finale - Le Sénégal à l'épreuve de l'Angola pour le carre d'as

Le quarté de la 29e édition de l'Afrobasket masculin sera connu ce jeudi à l'issue des quarts de finale qui se disputent à Tunis. La grande explication entre le Sénégal et l'Angola sera le sommet de ce deuxième tour ou la finale avant la lettre entre les deux formations les plus titrées de la compétition.

Les Lions qui ont survolé la phase de groupe sont attendus dans ce virage décisif qui méne vers un sixiéme trophée que le Sénégal n'avait plus gagné depuis 20 ans. Après la fin de la premiére phase, tous les favoris ont aussi répondu présents sur la ligne de fond pour le carré d'As et la succession au Nigeria.

Le duel maghrebin entre l'Egypte et le Maroc ouvre la ronde des quarts. Les nigerians, détenteurs du trophée, suivront sur le parquet pour faire face au Cameroun. Hôte de la compétition, la Tunisie disputera quant elle, le troisiéme match du jour qui l'opposera à la surprenante formation du Rd Congo.

SENEGAL-ANGOLA : Les Lions face à une vieille connaissance

La quatrième affiche Sénégal-Angola qui boucle les quarts de finale est attendue comme le sommet de cette 29e édition de Afrobasket. Ce sont les deux Grands d'Afrique mais aussi pays les plus titrés qui s'affrontrent pour une place dans le dernier carré.

Après 11 trophées, signe d'un règne sans partage, les Angolais ne sont plus les épouvantails du basket ball continental. Du moins, lors des derniéres éditions où ils ont fini par perdre leur invincibilité. Avec au bout des finales perdues en 2011 devant la Tunisie et le Nigéria en 2015.

Malgré la défaite essuyée face au Maroc en phase de poule, les Palancas Negra ont pourtant, suite à un revers devant le Maroc, tenu leur rang de favoris et arracher la deuxiéme place du groupe B. Ce qui leur permettra de sceller leurs retrouvailles avec l'autre grand d'Afrique, le Sénégal.

Une veille connaissance du Sénégal qui s'est souvent retrouvée sur son chemin. C'était au début de la grande saga de la bande à Guimarés et Conceicao qui avait réussi à vampiriser pendant plus d'une décennie les trophées. Les Palancas Negra éclipseront le Sénégal pendant une dizaine d'années. Les Lions allaient sans discontinuer buter devant les Palancas Negra qui s'imposent à trois reprises en finale (1991, 1995 et en 2005).

Le Sénégal avait toutefois réussi à mettre fin à l'invincibilité des Angolais en les dominant en demi finale de l'édition 1997 qu'il allait remporter face au Nigeria. Sans rien gagner, le Sénégal avait réussi a vaincre le signe angolais lors de l'édition 2011 remportée par la Tunisie en s'offrant en poule la bande à Carlos Morais. Il rééditera le même exploit en 2015 en s'imposant au tournoi de Santander en Espagne 82-72). En préliminaire, le Sénégal parvenait encore à coiffer au poteau les Palancas Negra (74 - 73). Aujourd'hui, les hommes du coach Porfirio Fisac donné comme grandissisme favoris sont plus que attendus.

Ayant réussi à survoler la phase de groupe avec un carton plein, les Lions ont sans conteste laissé un message pour le reste de la compétition et aborderont ce virage important en conquérant. C'est déjà clair pour Gorgui Sy Dieng, Maurice Ndour et Mohamed Faye. Le plus difficile commence ce jeudi. Et un nouveau succés permettra en tout cas de faire un grand bond vers un sixiéme après 20 longues années d'insuccés.

EGYPTE-MAROC : Le duel maghrébin

Le duel maghrébin entre le Maroc et l'Egype ouvre les débats des quarts de finale qui débutent ce jeudi à Tunis. Sans figurer parmi les cadors du basketball continental, les Marocains ont annoncé la couleur dans la poule B basée à Dakar en tenant en respect l'équipe de l'Angola ( 60-57). Les Lions de l'Atlas termineront d'une fort belle maniére en faisant un carton plein avec trois victoires en autant de sorties. Ce sont sans doute les premisses d'un retour en force du pays cherifien dans le ghota du basket africain. Le Maroc a en effet eu son heure de gloire avec la médaille d'or décrochée lors de la deuxiéme édition de l'Afrobasket en 1965.

Les Lions de l'Atlas feront face à une Egypte, qui sera en quête d'un passé glorieux. Même rentrés dans les rangs, les Egyptiens ont neanmoins montré une belle régularité et sont à chaque Afrobasket versés dans le lot des favoris. Deuxième de la phase de poule D, derrière l'intouchable team du Sénégal, les Pharaons disposent suffisamment des armes pour intégrer le dernier carré et surtout réaliser cette ambition d'ajouter un sixiéme trophée à leur palmarès. A l'heure actuel, l'Egypte totalise le même nombre de titres glanés par le Sénégal avec ses succés en 1962, 1964, 1970, 1974 1983.

CAMEROUN-NIGERIA : Les Lions indomptables à l'épreuve des Tenants

Face au Nigeria, pour le deuxiéme match de la journée, le Cameroun sera à l'épreuve dans un duel qui promet. Malgré un palmarès vierge dans l'Afrobasket, les Lions indomptables font partie des formations les plus reguliéres de ces dernières éditions de la compétition africaine. Depuis la médaille d'argent obtenue lors de l'édition 2007, le Cameroun, peine à s'inviter dans le dernier quarté.

Sortis deuxiémes du groupe A du pays organisateur, la Tunisie, du Rwanda et de la Guinée, les Lions Camerounais doivent avoir les crocs assez acérés contre le Nigéria, champion en titre et un des favoris du tournoi. Ce Nigera reste aux yeux des observateurs, moins rédoutable pour encore planer sur les débats. Même s'il a réussi à s'assurer de la première place de la poule A. Après avoir épinglé le Mali et arraché sa victoire contre la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique de 2015 ont été surpris par la Rd Congo et se sont inclinés sur la marque de (77-83).

TUNISIE-RD CONGO : Un outsider sur le chemin du pays hôte

En terrassant le champion en titre Nigerian, l'équipe de la Rd Congo avait sans doute créé la sensation de cette première phase du tournoi et laisser un message pour la suite de la compétition. En s'offrant la seconde place qualificative de leur groupe, les Congolais, qui ne sont qu'à leur troisiéme participation après celle de 1995 et 2007, ont fini de démontrer qu'ils avaient un bon potentiel et surtout offensif.

A l'image de leur scoreurs Evarist Shonganya et Myck Kabongo, grands artisans de la victoire contre le Nigeria. Mais pour décrocher une place dans le dernier carré, ils sont obligés de sortir le grand jeu et passer le corps d'une formation tunisienne, invaincue en trois matches et sérieuse prétendante au trophée. Les Tunisiens auront également le soutien d'un public mobilisé pour les pousser à glaner un second trophée continental après le premier sacre de 2011 à Madagascar.