Angola: Réalisation de la IIIème foire sur la sécurité électronique

Les visiteurs auront l'occasion d'observer les produits exposés, et recevront des informations sur le fonctionnent des équipements électroniques vendus, montés et assistés par les entreprises à prix promotionnels.

Le directeur du cabinet provincial de communication institutionnelle et presse dudit ministère, l'intendant Mateus de Lemos Rodrigues, a déclaré mercredi à l'Agence Angola Presse (Angop) que l'exposition se basera sur GPS (Global Positioning System (GPS), an français, Système mondial de positionnement ou Géo-positionnement par satellite.

Cette foire soutenue par l'association des entreprises de Technologie et de sécurité, vise à prévenir et lutter contre les crimes liés au vol des voitures.

