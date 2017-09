Angola: Bié - Plus de 10 mille familles paysannes reçoivent des intrants agricoles

En ce moment, selon la source, plus de 430 tonnes d'engrais, 255 charrues de traction animale sont stockées, ainsi que diverses graines, principalement du maïs, de haricot et autres.

Pour la campagne agricole en question, Quintas Orlando a prévu de labourer 1.500 hectares de terre, pour diverses cultures, exhortant à cet effet les agriculteurs associés et les familles paysannes à s'efforcer de manière à obtenir de bons résultats et à améliorer la qualité de leur vie.

C'est ce qu'a garanti le responsable de l'Institut de développement agraire (IDA), Quintas Orlando, expliquant que ce soutien s'insère dans le Programme d'extension rurale du Gouvernorat local et du MOSAP -II, Projet de développement et de l'agriculture familiale et commercialisation.

Camacupa — Dix-huit mille quatre cent trente-cinq familles paysannes bénéficieront d'engrais, de semences et d'autres moyens de production pour la campagne agricole actuelle (2017/2018), dans la municipalité de Camacupa, à 82 kilomètres à l'est de la ville de Cuito, province de Bié.

